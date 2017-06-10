Жозе Фонти: "Криштиану Роналду - феномен. Больше нечего сказать"

Защитник сборной Португалии Жозе Фонти высоко оценил мастерство капитана своей команды Криштиану Роналду, который оформил дубль в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Латвией (3:0). По словам Фонти, чутье форварда "Реала" позволяет ему много забивать.

– Это феномен, – цитирует A Bola Фонти. – Больше нечего сказать о парне, который стал лучшим в мире. У него есть инстинкт, чутье, понимание того, где окажется мяч. Он точно знает, в какой позиции нужно находиться.

Напомним, что после этого матча португальская команда отправится в Россию на Кубок конфедераций-2017. Ее соперниками в групповом турнире станут Россия, Мексика и Новая Зеландия.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии