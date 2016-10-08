08:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Жозе Фонти: "Каждый хочет обыграть чемпионов Европы"

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Защитник сборной Португалии Жозе Фонти надеется в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Фарерскими островами увидеть от команды наилучшую игру. По его словам, даже обыгранная со счетом 6:0 Андорра по-особенному настраивалась на португальцев.

– Если мы проведем матч так, как с Андоррой, это будет идеально, – цитирует A Bola Фонти. – Но мы ждем сложной игры. Там искусственное поле, что всегда тяжело, мотивированный соперник, который уже имеет очки в своем активе. Нужно попробовать забить быстро. Каждый хочет обыграть чемпионов Европы.

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