Жорди Альба: "С Македонией было непросто во втором тайме"

Защитник сборной Испании Жорди Альба после победы над Македонией (2:1) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что во втором тайме было непросто. По словам игрока "Барселоны", доверие тренерского штаба его мотивирует.

- Чувствую себя очень хорошо. Мне очень приятно доверие тренерского штаба. Когда есть доверие, то и на поле все получается гораздо лучше, - цитирует Альбу Marca. - Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором нам пришлось потерпеть. Соперник забил гол, и нам стало довольно трудно.