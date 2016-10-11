00:17 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Жоау Мариу: "Было важно забить Фарерам как можно больше"

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Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Фарерскими Островами (6:0) подчеркнул, что команда хотела забить как можно больше голов. Он выразил удовлетворение результатом встречи.

– Было очень важно не просто победить, а забить как можно больше, чтобы иметь хорошую разницу голов, – приводит Tmw слова Жоау Мариу. – Да, Швейцария тоже выигрывает, но мы должны сосредоточиться только на своем выступлении. Несмотря на синтетическое покрытие, нам было достаточно комфортно.

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