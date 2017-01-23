13:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в Кремле 1 декабря

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ФИФА приняла предложение России провести жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2018 в Кремле. Также руководитель отметил, что подготовка к турниру и Кубку конфедераций идет по плану и без существенных проблем. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чемпионат мира будет проведен с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

– 1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку, – цитирует ТАСС Мутко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3963852

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