Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в Кремле 1 декабря

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ФИФА приняла предложение России провести жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2018 в Кремле. Также руководитель отметил, что подготовка к турниру и Кубку конфедераций идет по плану и без существенных проблем. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чемпионат мира будет проведен с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

– 1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку, – цитирует ТАСС Мутко.