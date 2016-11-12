18:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Жена Ди Марии - болельщикам сборной Аргентины: "Не нравится команда - переключите канал"

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Хорхелина Кардосо, жена полузащитника "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхеля Ди Марии, вступилась за национальную команду своего супруга, которая подверглась критике со стороны болельщиков. Аргентинцы недовольны выступлением своей сборной в отборочном турнире чемпионата мира-2018, поскольку команда пока не попадает в финальную стадию турнира.

"Вас никто не заставляет смотреть на сборную. Не нравится – идите смотреть Discovery. Мы должны идти вперед с высоко поднятой головой. Когда аргентинцы поймут, что их сборная не всегда побеждает и не всегда является лучшей, тогда мы все станем лучше. В Аргентине люди аплодируют только после побед. Я же люблю своего мужа и команду как в хорошие, так и в плохие времена. Горжусь вами", – написала на своей странице в Instagram Кардосо.

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