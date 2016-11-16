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Завтра суд в Петербурге решит вопрос об аресте Оганесяна

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Ленинский районный суд Петербурга в четверг рассмотрит ходатайство об аресте бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, задержанного в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщил старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов.

Сегодня стало известно о задержании бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна в рамках уголовного дела о строительстве стадиона на Крестовском острове. Следователи установили факт хищения в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

– В четверг следователь выйдет в Ленинский районный суд с ходатайством об аресте Оганесяна, – цитирует Капитонова РИА "Новости".

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https://ria.ru/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Оганесян неуиновен.

15:21

Ботаникум

А чего тут решать, ведь "оганесянам" в ЕРии ВСЁ МОЖНО! Максимум - домашний "арест" на Лазурном берегу или во Флориде. Иначе моментальная жалоба в ЕСПЧ о притеснении ВСЕХ армян в России!

15:19

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