Завершились работы по замене кровли стадиона "Лужники"

Руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строители завершили работы по замене кровли стадиона "Лужники". В 2018 году на арене пройдут матчи финальной стадии чемпионата мира.

– Работы начались в мае 2016 года, – приводит официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы слова Бочкарева. – Для кровли использовали поликарбонат. Модульная структура этого материала обладает превосходной несущей способностью, ударопрочностью и термическим сопротивлением. Новое покрытие кровли на стадионе "Лужники" пропускает солнечный свет и не будет препятствовать росту натурального газона.

Реконструкция "Лужников" началась в 2014 году. Планируется, что основные работы будут завершены к концу 2016 года. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.