Завершен монтаж внешних кровельных консолей "Мордовия Арены"

В Саранске установили все 88 внешних консолей кровли "Мордовия Арены", сообщает welcome2018.com. Консоли представляют из себя несущие конструкции, на которые будет монтироваться покрытие над зоной фойе и трибунами. Внутренние блоки консолей планируется установить в проектное положение до 20 мая. После этого на стройплощадке стартует этап монтажа собственно покрытия кровли арены.

Саранский стадион имеет высокий двухэтажный стилобат, накрытый чашей арены, защищенной оболочкой, перетекающей в навес над зрительскими местами. Кровля над зрительскими местами – это легкая пространственная металлоконструкция, наклоненная внутрь чаши футбольной арены для большего попадания солнечного света на газон.

"Мордовия Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.