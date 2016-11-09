Завершен монтаж кольца крыши "Урал Арены"

Строители завершили монтаж внешнего кольца крыши стадиона чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает welcome2018.com. Общий вес конструкции составил 2500 тонн. Последний 112-тонный блок был установлен над южной трибуной. Длина кольца крыши составляет 685 м, установлено оно на высоте 39,5 м, опирается на 8 пилонов и состоит из 27 блоков.

- Навес стадиона разрабатывался для обеспечения максимальных комфорта и безопасности для посетителей и с учетом внешних воздействий на конструкцию, типичных для Уральского региона: дождя, снегопада, порывов ветра и тому подобное, - пояснил гендиректор подрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев. - При строительстве предусмотрена возможность регулярного мониторинга навеса после ввода объекта в эксплуатацию. Именно поэтому конструкция внешнего кольца полая: специалисты смогут вести регулярные наблюдения в расположенных внутри технических помещениях. Кольцо сквозное, что позволяет обеспечить передвижение обслуживающего персонала по техническим помещениям по всему внешнему контуру крыши.