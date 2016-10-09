Защитник сборной Боливии, разбивший Неймару лицо, не стал извиняться

Защитник сборной Боливии Ясмани Дук не стал извиняться перед форвардом сборной Бразилии Неймаром. В матче отборочного турнира чемпионата мир-2018 между командами боливиец разбил лицо своему сопернику.
- Для того чтобы стать лучшим в мире, Неймару нужно прекратить такое поведение и относиться к соперникам с уважением, - приводит AS слова Дука. - Он был слишком самоуверен. Все знают, что футбол – это силовой вид спорта. У меня сломан нос, но никто об этом не говорит.
Критик
Мало дал!
16:07
outz
Какое "такое" поведение? Неймар вообще особых претензий по этому поводу не предъявлял, и в чём неуважение к соперникам? Он даже заменяться не хотел, но с неостановленным кровотечением играть запрещено правилами. Боливиец говорит чушь.
15:46