Захарова назвала заявление Фукса о бойкоте ЧМ в России "второй ласточкой" после фильма ВВС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэля Фукса о бойкоте чемпионата мира-2018 в России "второй ласточкой" после выпуска фильма телеканала BBC о российских фанатах.

"Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс – это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Все будем детально разоблачать и показывать компоненты этой "информационной карусели". Не переключайтесь", – написала Захарова в "Фейсбуке".

МИД Германии: в Берлине нет дискуссии о бойкоте чемпионата мира //

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