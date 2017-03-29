16:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Захарова назвала заявление Фукса о бойкоте ЧМ в России "второй ласточкой" после фильма ВВС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэля Фукса о бойкоте чемпионата мира-2018 в России "второй ласточкой" после выпуска фильма телеканала BBC о российских фанатах.

"Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс – это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Все будем детально разоблачать и показывать компоненты этой "информационной карусели". Не переключайтесь", – написала Захарова в "Фейсбуке".

МИД Германии: в Берлине нет дискуссии о бойкоте чемпионата мира // 
Алексей Сорокин: "Опасений по заявлению немецких политиков о бойкотеЧМ-2018 нет" // 
СМИ: в Германии снова говорят о возможном бойкоте чемпионата мира в России

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10212926538627901?pnref=story

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

Ну да, карусели - это как раз для госпожи Захаровой :)

16:21

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