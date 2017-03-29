Захарова назвала заявление Фукса о бойкоте ЧМ в России "второй ласточкой" после фильма ВВС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэля Фукса о бойкоте чемпионата мира-2018 в России "второй ласточкой" после выпуска фильма телеканала BBC о российских фанатах.
"Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс – это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Все будем детально разоблачать и показывать компоненты этой "информационной карусели". Не переключайтесь", – написала Захарова в "Фейсбуке".
МИД Германии: в Берлине нет дискуссии о бойкоте чемпионата мира //
Алексей Сорокин: "Опасений по заявлению немецких политиков о бойкотеЧМ-2018 нет" //
СМИ: в Германии снова говорят о возможном бойкоте чемпионата мира в России
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10212926538627901?pnref=story
ValeraK
Ну да, карусели - это как раз для госпожи Захаровой :)
16:21