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Задержанный бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян госпитализирован

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24 апреля 2014 года. Санкт-Петербург. Стройка стадиона на Крестовском острове. Марат ОГАНЕСЯН."Строитель года". Кого подозревают в мошенничестве при возведении стадиона "Крестовский"

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян доставлен в больницу из петербургского следственного изолятора. Вчера стало известно о задержании Оганесяна в рамках уголовного дела о строительстве стадиона на Крестовском острове.

Следователи установили факт хищения в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

- Оганесян находится под охраной в одной из больниц города, завтра планируется его арест, - приводит "Интерфакс" слова представителя пресс-службы ГСУ СКР.

Оганесян был доставлен в больницу из следственного изолятора. Что стало причиной госпитализации, пока не известно.

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http://www.interfax.ru/russia/537394

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КОММЕНТАРИИ (1)
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