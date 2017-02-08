Официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе, сообщает официальный твиттер чемпионата мира. Талисман турнира был выбран 21 октября 2016 года. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Официальный талисман #ЧМ2018 волк Забивака накануне побывал в штаб-квартире FIFA в Цюрихе! Быстро освоился😀#Забивака 📸 pic.twitter.com/YcTmmBJ4vY– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 8 февраля 2017 г.
баламошка
Так он живой что ли?
13:17
yelick
и всех там забил
12:59