Официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе, сообщает официальный твиттер чемпионата мира. Талисман турнира был выбран 21 октября 2016 года. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.