12:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА

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Официальный талисман ЧМ-2018 волк Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе, сообщает официальный твиттер чемпионата мира. Талисман турнира был выбран 21 октября 2016 года. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Так он живой что ли?

13:17

yelick

и всех там забил

12:59

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