15:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

За строительством стадиона в Калининграде следят из космоса

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Центр космических услуг Калининградской области организовал мониторинг строительства стадиона чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства региона. Мониторинг предоставляет визуальный анализ технологических и антропогенных процессов строительства стадиона и сопутствующей инфраструктуры на острове Октябрьский. Информация собрана на базе данных дистанционного зондирования Земли. Помощь в предоставлении картографической информации для указанных разделов разработчикам оказала дирекция по подготовке региона к ЧМ-2018 и калининградская компания "Пикторика".

Стадион в Калининграде должен быть готов к концу следующего года. На нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://gov39.ru/news/101/108221/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

Балтике помогайте а не из космоса следите

15:35

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