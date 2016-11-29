За строительством стадиона в Калининграде следят из космоса

Центр космических услуг Калининградской области организовал мониторинг строительства стадиона чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства региона. Мониторинг предоставляет визуальный анализ технологических и антропогенных процессов строительства стадиона и сопутствующей инфраструктуры на острове Октябрьский. Информация собрана на базе данных дистанционного зондирования Земли. Помощь в предоставлении картографической информации для указанных разделов разработчикам оказала дирекция по подготовке региона к ЧМ-2018 и калининградская компания "Пикторика".

Стадион в Калининграде должен быть готов к концу следующего года. На нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.