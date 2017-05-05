Юрист: "Мы проделали отличную работу по апелляции Месси"

Хуан Диос Креспо, юрист нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщил, что сторона футболиста подала апелляцию на решение ФИФА о дисквалификации на четыре матча. По его словам, представители форварда проделали хорошую работу, но не могу разглашать какую-либо информацию.

- Мы отлично поработали, - приводит Goal слова Креспо. - ФИФА просила нас не разглашать информацию. Когда будет объявлено решение, я смогу все вам рассказать. Давал ли Месси показания? Не могу уточнить.

Напомним, Месси был наказан за оскорбления в адрес бокового арбитра матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против "Чили" (1:0). Сам аргентинец утверждает, что его слова не были обращены к судье.