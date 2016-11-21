05:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Юрген Клинсманн: "Уверен на 100 процентов, что сборная США попадет на ЧМ-2018"

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Главный тренер сборной США Юрген Клинсман уверен, что его команда сумеет пробиться на чемпионат мира 2018. Американцы неудачно стартовали в пятом этапе отборочного турнира потерпев поражения в двух матчах кряду – с Мексикой (1:2) и Коста-Рикой (0:4).

– Важно правильно отреагировать на неудачи, – приводит The Guardian слова Клинсманна. – Мы уступили, но встречались с сильнейшими соперниками. Постараемся исправить ситуацию в марте в играх с Гондурасом и Панамой. Я уверен на 100 процентов: мы попадем на чемпионат мира.

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