Юрген Клинсманн: "Уверен на 100 процентов, что сборная США попадет на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной США Юрген Клинсман уверен, что его команда сумеет пробиться на чемпионат мира 2018. Американцы неудачно стартовали в пятом этапе отборочного турнира потерпев поражения в двух матчах кряду – с Мексикой (1:2) и Коста-Рикой (0:4).

– Важно правильно отреагировать на неудачи, – приводит The Guardian слова Клинсманна. – Мы уступили, но встречались с сильнейшими соперниками. Постараемся исправить ситуацию в марте в играх с Гондурасом и Панамой. Я уверен на 100 процентов: мы попадем на чемпионат мира.