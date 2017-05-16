Юрченко вызван в сборную Армении

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко получил вызов в сборную Армении на ближайшие матчи, информирует пресс-служба местной федерации футбола. Голкиперу армянского происхождения уже предлагали сменить спортивное гражданство в 2015 году, но он отказался, отчасти из-за лимита на легионеров в чемпионате России, а также из-за намерения попасть в российскую сборную.

В общей сложности в сборную Армении были вызваны 16 игроков, выступающих за зарубежные клубы: Маркос Пизелли ("Ксанти", Греция), Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед", Англия), Руслан КОРЯН ("СКА-Хабаровск", Россия), Артур Саркисов ("Енисей", Россия), Арас Езбилис ("Бешикташ", Турция), Эдгар Манучарян ("Урал", Россия), Армен Амбарцумян ("Мордовия", Россия), Давид Юрченко ("Анжи", Россия).

Армения в отборочном турнире ЧМ-2018 идет на предпоследнем месте в группе E, но от второй строчки, дающей право участия в стыковых поединках, команду отделяет 1 очко.