Юра Мовсисян: "Русские дружелюбны и проведут лучший чемпионат мира"

Экс-форвард "Спартака" Юра Мовсисян, ныне выступающий в MLS за "Реал Солт-Лейк" считает, что чемпионат мира-2018 станет одним из лучших турниров, которые он когда-либо видел, и что болельщикам не стоит беспокоиться о своей безопасности. 29-летний форвард выступал в России за "Краснодар" и "Спартак" с 2011 по 2016 год, после чего вернутся в США.

– Я знаю русский народ, какой это тип людей, – цитирует ESPN Мовсисяна. – Они очень дружелюбны, и я уверен, что смогут провести лучший турнир, который когда-либо проходил. Все потому, что они думают о людях, знают, что им нужно.

Они обязательно спросят, все ли у вас хорошо, смотрят, улыбаетесь ли вы на улице, всем ли вы довольны. Русские докажут миру, что они не плохая страна и все на них наговаривают. Некоторые говорят настоящие глупости, ничего толком не зная, потому что следят за ситуацией по телевизору или через компьютер. Они никогда не приедут в Россию, но говорят, что все знают.