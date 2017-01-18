Юра Мовсисян: "Проблемы расизма в России? В США они тоже есть"

Экс-форвард "Спартака" Юра Мовсисян, ныне выступающий в MLS за "Реал Солт-Лейк", заявил, что не нужно вспоминать о проблемах расизма в России, так как они есть во многих других странах. Футболист считает, что президент РФ Владимир Путин сделает все возможное для решения этой проблемы.
– Проблемы расизма? В США они тоже есть, – цитирует ESPN Мовсисяна. – Мы живем с этим и видим каждый день. Не думаю, что есть большая разница между странами. Нормальные люди никогда этого не заметят. Если вы турист или комментатор на матче, вы не обратите внимания. Я знаю, Владимир Путин сделает все, чтобы ничего подобного не произошло на чемпионате мира-2018.
Расизм теперь везде - в России и Америке, он есть в Германии и Испании. В последних двух странах я действительно сталкивался с этим. Если честно, то это очень грустные факты. Почему мы просто не можем жить счастливо все вместе?
баламошка
Юра-молодец.
13:18
andyk82
детлеф русские завербовали.Юра спец.агент. ------------------------------------------------------- Вместе с Трампом
12:52
RoyalHunter
езжай в свою Армению и живи там счастливо.. вместе с другими армянами. Всё просто!
12:48
Jean4
Русские хакеры Юрку взломали?
12:48
Levbereg
Да армяне и русские исторически дружно жили и никогда не воевали друг с другом. У нас исторически сложилось взаимоуважение. Зачем ему говорить неправду о России. Это ЯЯ ТУРЕ - озабоченный из-за своего цвета кожи. Он бы мозгами озаботился.
11:47
детлеф
русские завербовали.Юра спец.агент.
10:58