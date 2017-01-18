10:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Юра Мовсисян: "Проблемы расизма в России? В США они тоже есть"

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Экс-форвард "Спартака" Юра Мовсисян, ныне выступающий в MLS за "Реал Солт-Лейк", заявил, что не нужно вспоминать о проблемах расизма в России, так как они есть во многих других странах. Футболист считает, что президент РФ Владимир Путин сделает все возможное для решения этой проблемы.

– Проблемы расизма? В США они тоже есть, – цитирует ESPN Мовсисяна. – Мы живем с этим и видим каждый день. Не думаю, что есть большая разница между странами. Нормальные люди никогда этого не заметят. Если вы турист или комментатор на матче, вы не обратите внимания. Я знаю, Владимир Путин сделает все, чтобы ничего подобного не произошло на чемпионате мира-2018.

Расизм теперь везде - в России и Америке, он есть в Германии и Испании. В последних двух странах я действительно сталкивался с этим. Если честно, то это очень грустные факты. Почему мы просто не можем жить счастливо все вместе?

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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Юра-молодец.

13:18

andyk82

детлеф русские завербовали.Юра спец.агент. ------------------------------------------------------- Вместе с Трампом

12:52

RoyalHunter

езжай в свою Армению и живи там счастливо.. вместе с другими армянами. Всё просто!

12:48

Jean4

Русские хакеры Юрку взломали?

12:48

Levbereg

Да армяне и русские исторически дружно жили и никогда не воевали друг с другом. У нас исторически сложилось взаимоуважение. Зачем ему говорить неправду о России. Это ЯЯ ТУРЕ - озабоченный из-за своего цвета кожи. Он бы мозгами озаботился.

11:47

детлеф

русские завербовали.Юра спец.агент.

10:58

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