Юра Мовсисян: "Проблемы расизма в России? В США они тоже есть"

Экс-форвард "Спартака" Юра Мовсисян, ныне выступающий в MLS за "Реал Солт-Лейк", заявил, что не нужно вспоминать о проблемах расизма в России, так как они есть во многих других странах. Футболист считает, что президент РФ Владимир Путин сделает все возможное для решения этой проблемы.

– Проблемы расизма? В США они тоже есть, – цитирует ESPN Мовсисяна. – Мы живем с этим и видим каждый день. Не думаю, что есть большая разница между странами. Нормальные люди никогда этого не заметят. Если вы турист или комментатор на матче, вы не обратите внимания. Я знаю, Владимир Путин сделает все, чтобы ничего подобного не произошло на чемпионате мира-2018.

Расизм теперь везде - в России и Америке, он есть в Германии и Испании. В последних двух странах я действительно сталкивался с этим. Если честно, то это очень грустные факты. Почему мы просто не можем жить счастливо все вместе?