18:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Юго Ллорис: "У Погба проблемы с физической формой после Euro"

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Вратарь сборной Франции Юго Ллорис не согласен с критикой в адрес полузащитника Поля Погба. По его словам, после Euro-2016 у хавбека "Манчестер Юнайтед" могут быть проблемы с физической формой.

– Многие игроки после Euro испытывают проблемы с физическими кондициями, – цитирует AFP Ллориса. – Погба один из них. Из-за различных мелочей он не может показать свой максимум. Но все получится. От него ждут многого. Однако сборная Франции – это команда, а не один игрок. Поль великолепный игрок, и он скажет свое слово.

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