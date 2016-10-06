Юго Ллорис: "Поражение Франции от Болгарии в 1993 году сейчас не имеет значения"

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис накануне матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии вспомнил поединок французов с болгарами в отборе на чемпионат мира-1994. Тогда французская команда в заключительном матче потерпела домашнее поражение (1:2) и уступила путевку на мировое первенство сопернику. По мнению капитана нынешней сборной Франции, та встреча не имеет сейчас никакого значения, поскольку многие из действующих игроков национальной команды тогда даже не родились.

- Я не видел матч 1993 года Франция - Болгария вживую, но после я пересматривал ту встречу, когда мне было шесть-семь лет, - цитирует L'Equipe Ллориса. - Это был резонансный матч, это был провал сборной Франции. Но сейчас это лишь прошлое. Большинство из моих нынешней товарищей по команде тогда даже не родились. Тот матч не имеет значения для нашей подготовки сейчас.