Юго Ллорис: "Франции в любом случае пришлось бы бороться за победы"

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис отметил, что его команда всегда сильно играет, когда оказывается в сложной ситуации. Вратарь совершил ошибку в концовке матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (1:2), и шведы вышли на первое место в группе.

- Конечно, я чувствую вину. Тем не менее, со всеми командами можно играть, - цитирует Telefoot Ллориса. - Есть еще четыре матча. Никому не гарантированы три очка в каждой встрече. Нам в любом случае пришлось бы бороться за победы. Теперь мы должны уверенно завершить отборочный турнир. Франция всегда была сильной в важные моменты.