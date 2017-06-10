Юго Ллорис: "Беру на себя ответственность за поражение от Швеции"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис взял на себя вину за поражение от Швеции (1:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. На последней минуте встречи при счете 1:1 он вышел из штрафной и отдал мяч Оле Тойвонену, который поразил пустые ворота с центра поля.

– Этот эпизод все решил, – цитирует AFP Ллориса. – Я понимаю, что совершил грубую ошибку, и это не первая ошибка в моей карьере. Полностью беру на себя ответственность. Не могу сказать, что она самая тяжелая из всех, что у меня были. Обидно было таким образом завершить матч. Поэтому после игры в раздевалке царила тишина, все были подавлены.

Трансляция матча Швеция - Франция