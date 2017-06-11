Йоахим Лев: "Вагнер отлично использует возможности организма"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил психологическую важность матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Сан-Марино. Немцы в преддверии Кубка конфедераций крупно победили (7:0), а форвард Сандро Вагнер оформил хет-трик.

- Это была отличная возможность добавить себе уверенности, - цитирует goal.com Лева. - Ребята держали темп все 90 минут. Эта игра была важной для Вагнера. Он отлично использует возможности своего организма, и защищаться против него непросто. Он зрелый футболист с характером, способный стоять на своем. Он честный и открытый парень, очень позитивный.