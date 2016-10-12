00:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Йоахим Лев: "Сборная Германии выполнила свои задачи"

0
0
0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался доволен результатом команды в двух матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Подопечные Лева победили Чехию (3:0) и Северную Ирландию (2:0).

– Мы выполнили свои задачи – набрали шесть очков в двух играх и не пропустили ни одного мяча, – приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза слова Лева. – Мы быстро забили два гола и добились победы без особых проблем. Северная Ирландия очень глубоко отходила в оборону, после забитых мячей стало немного сложнее.

Соперник не раскрывался после пропущенных мячей и по-прежнему играл глубоко. Мы частично действовали несколько расслабленно и позволяли сопернику обыгрывать один в один. В тех ситуациях мы не могли быстро включиться в игру.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ