Йоахим Лев: "Сборная Германии выполнила свои задачи"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался доволен результатом команды в двух матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Подопечные Лева победили Чехию (3:0) и Северную Ирландию (2:0).

– Мы выполнили свои задачи – набрали шесть очков в двух играх и не пропустили ни одного мяча, – приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза слова Лева. – Мы быстро забили два гола и добились победы без особых проблем. Северная Ирландия очень глубоко отходила в оборону, после забитых мячей стало немного сложнее.

Соперник не раскрывался после пропущенных мячей и по-прежнему играл глубоко. Мы частично действовали несколько расслабленно и позволяли сопернику обыгрывать один в один. В тех ситуациях мы не могли быстро включиться в игру.