Йоахим Лев: "С каждой игрой Гетце все ближе к своем прежнему уровню"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Северной Ирландии подчеркнул, что может внести изменения в стартовый состав по сравнению с игрой против Чехии (3:0). Также Лев похвалил полузащитника Марио Гетце.

– В матче против Чехии Марио много работал, много пробежал и создал несколько моментов, – приводит Bild слова Лева. – Он был причастен к нашим забитым голам.

Последнее время проясняется положительная тенденция. Он играет более сознательнее, чем несколько месяцев назад. С каждой игрой он ближе к тому уровню, на котором был год-два назад.

Я еще не до конца определился с основным составом на матч против Северной Ирландии. Возможно, будут изменения.