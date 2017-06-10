10:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Йоахим Лев: "Понимаю организаторов Кубка конфедераций, но они смогут увидеть звезд Германии следующим летом"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пояснил, что решил предоставить отдых ведущим игрокам команды. Немецкая сборная приедет на турнир без ряда лидеров.

- Игроки, которые провели много матчей, в определенный момент достигли своего лимита, - цитирует goal.com Лева. - Я могу понять российских организаторов и их ожидания, но они смогут увидеть звезд следующим летом. 

Вне зависимости от того, как мы проведем Кубок конфедераций, есть смысл проверить этот состав. Это может помочь нам в следующем году и, может быть, через 3 года. Однажды Кубок конфедераций сыграет важную роль для тех, кто принял в нем участие.

Германия на Кубке конфедераций-2017 сыграет в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).

Добавим, что сборная Германии еще не обеспечила себе место в финальной стадии ЧМ-2018. Сегодня действующие чемпионы мира проведут матч шестого тура отборочного турнира с Сан-Марино.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий