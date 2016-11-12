10:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Йоахим Лев: "Не нужно переоценивать победу над Сан-Марино"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что делать выводы по матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Сан-Марино (8:0) не следует. Отдельно после игры он отметил Сержа Гнабри, который оформил хет-трик.

– Очевидно, мы не можем нормально оценивать эту игру, – цитирует Le Figaro Лева. – Не нужно переоценивать этот результат. Команда пыталась забивать голы, и ей это удавалось. Гнабри уже показывал и раньше, что способен на многое. Мы хотели доминировать в нашей группе с самого начала, пока это удается.

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