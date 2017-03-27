Йоахим Лев: "Матч с Азербайджаном напоминал игру с командой из низшего дивизиона"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Азербайджана (4:1) отметил, что его команда справилась с задачей обыграть соперника уровнем ниже. По его словам, это полностью заслуга футболистов.

- Полностью справились со своей задачей, - приводит ВВС слова Лева. - Эта игра напоминала кубковое противостояние с командой из низшего дивизиона. Но и такой матч еще нужно выиграть. В последние годы мы всегда обыгрываем соперников уровнем ниже. В этом заслуга игроков. Но все же необходимо допускать меньше ошибок, когда ведешь в счете.