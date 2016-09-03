Йоахим Лев: "Германия должна сыграть с Норвегией очень сконцентрированно"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии первого матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Норвегии подчеркнул, что соперник хорошо действует в обороне и на контратаках. Поединок состоится завтра в Осло.

– В 2014-м нам было тяжело после победы на чемпионате мира, в первом матче отборочного турнира Euro-2016 мы уступили Польше, – приводит Bild слова Лева. – Ожидаю, что в матче с Норвегией мы будем очень сконцентрированы и заработаем три очка.

Завтра будет настоящая рубка на стадионе. Норвежцы сильнее финнов, с которыми мы встречались в товарищеском матче. Они хорошо обороняются и хорошо контратакуют. Более того, норвежцы опасны при розыгрыше стандартных положений.