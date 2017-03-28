15:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Япония с Хондой разгромила Таиланд и вышла в лидеры группы B

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Япония разгромила Таиланд в матче отборочного турнира ЧМ-2018. В составе японцев на 66-й минуте на поле вышел бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда. Подопечные Вахида Халилходжича вышли в лидеры группы B, обойдя Австралию и Саудовскую Аравию. Таиланд лишился шансов на попадание в следующий раунд.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B 

Япония - Таиланд - 4:0 (2:0)

Голы: Кагава, 8 (1:0). Окадзаки, 19 (2:0). Кубо, 57 (3:0). Йосида, 83 (4:0). 

Нереализованный пенальти: Дангба, 86 (Т).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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