Япония с Хондой разгромила Таиланд и вышла в лидеры группы B

Япония разгромила Таиланд в матче отборочного турнира ЧМ-2018. В составе японцев на 66-й минуте на поле вышел бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда. Подопечные Вахида Халилходжича вышли в лидеры группы B, обойдя Австралию и Саудовскую Аравию. Таиланд лишился шансов на попадание в следующий раунд.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

Япония - Таиланд - 4:0 (2:0)

Голы: Кагава, 8 (1:0). Окадзаки, 19 (2:0). Кубо, 57 (3:0). Йосида, 83 (4:0).

Нереализованный пенальти: Дангба, 86 (Т).