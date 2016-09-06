Сборная Японии в гостевом матче 3-го отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Таиланд (2:0). В Малайзии в другой встрече группы В сборная Ирака уступила Саудовской Аравии (1:2).
Обе игры в группе А – Сирия – Корея, Китай – Иран – завершились нулевой ничьей:
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа A
Сирия – Корея – 0:0
Китай – Иран – 0:0
Группа B
Таиланд – Япония – 0:2 (0:1)
Ирак – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/