Сборная Японии в гостевом матче 3-го отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Таиланд (2:0). В Малайзии в другой встрече группы В сборная Ирака уступила Саудовской Аравии (1:2).

Обе игры в группе А – Сирия – Корея, Китай – Иран – завершились нулевой ничьей:

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

Сирия – Корея – 0:0

Китай – Иран – 0:0

Группа B

Таиланд – Япония – 0:2 (0:1)

Ирак – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0)