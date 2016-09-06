17:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Япония победила Таиланд,
Ирак проиграл Саудовской Аравии

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Сборная Японии в гостевом матче 3-го отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Таиланд (2:0). В Малайзии в другой встрече группы В сборная Ирака уступила Саудовской Аравии (1:2).

Обе игры в группе А – СирияКорея, КитайИран – завершились нулевой ничьей:

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

Сирия – Корея – 0:0

Китай – Иран – 0:0

Группа B

Таиланд – Япония – 0:2 (0:1)

Ирак – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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