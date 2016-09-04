Ян Дюрица: "Словакия играет дома, и это поможет ей в поединке с Англией"

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица считает, что фактор домашнего поля поможет его команде в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Англии. Встреча состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.

- Мы только недавно играли с Англией, но в этот раз игра будет другой, - сказал Дюрица в интервью для своего сайта. - В нашей команде произошел ряд изменений, но мы по-прежнему хотим выиграть и успешно пройти в финальную часть чемпионата мира-2018. Будет важно выполнить инструкции тренера и бороться друг за друга. Мы играем дома, поэтому будем иметь превосходство в поддержке, поэтому я считаю, что это поможет нам.

Трансляция матча Словакия - Англия