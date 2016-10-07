Ян Дюрица: "Для сборной Словакии пришло время побеждать"

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица надеется на победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словении. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Пришло время побеждать, - цитирует официальный сайт игрока Дюрицу. - Это будет совершенно другой поединок. У Словении совершенно другая команда, чем раньше, но мы тоже изменились. Теперь мы сильнее их. Травмированные игроки? Травматизм в футболе - вещь обычная, но я надеюсь, что игроки, которые их заменяют, смогут показать свою силу на поле.