Яхович и Кришито - в запасе на матч Македония - Италия

Стали известны составы Македонии и Италии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович начнет встречу на скамейке запасных хозяев. Итальянский защитник "Зенита" Доменико Кришито также остался в запасе. Полностью команды выглядят следующим образом:

Македония: Богатинов, Ристовски, Мойсов, Жута, Хасани, Спировски, Алиоски, Пандев, Несторовски.

Запасные - Захов, Сисковски, Тричковки, Ибраими, Трайчевски, Георгиев, Степанович, Яхович, Петрович.

Италия: Буффон, Кандрева, Барцальи, Бонуччи, Романьоли, Де Шильо, Бернардески, Верратти, Бонавентура, Белотти, Иммобиле.

Запасные - Доннарумма, Перин, Дармиан, Огбонна, Флоренци, Сансоне, Астори, Де Росси, Эдер, Пароло, Бенасси, Кришито.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Македония - Италия