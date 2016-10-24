Выдача идентификационных карт болельщика к чемпионату мира-2018 начнется в ноябре

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров подчеркнул, что выдача идентификационных удостоверений болельщика к чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций, который стартует в 2017 году, начнется уже в ноябре 2016 года.

Каждому фанату будет выдана персональная карта, которая обеспечит доступ на стадионы при наличии билетов на матчи и проезд в общественном транспорте, а иностранным гостям позволит осуществить безвизовый въезд в Россию. Это осуществляется для обеспечения безопасности на матчах турнира.

По словам Никифорова, работа над созданием системы находится в активной фазе.

- С учетом того, что в следующем году уже состоится Кубок конфедераций, жеребьевки и прочие мероприятия, в ноябре уже начинаем выдачу первых идентификационных карт, - приводит "Р-Спорт" слова Никифорова. - Реализуем проект в таком почти пожарном режиме.

По его словам, в целом планируется выдать около 3 миллионов карт - как российских, так и зарубежных. Иностранным гостям карты будет рассылать "Почта России".

Вопрос о льготном проезде по этим картам на общественном транспорте внутри региона проведения мероприятий сейчас обсуждается отдельно с каждым субъектом РФ.

- Пока могу сказать, что этим вопросом серьезно озаботилась Москва, - сказал Никифоров. - По ним мы видим уже фактическую работу. С господином Ликсутовым (глава департамента транспорта Москвы. - Прим. "СЭ") мы общались на эту тему, работу ведем.

Вопрос в том, как их считывать, как учитывать. Льготы, безусловно, должны быть, вопрос - как регион во время дней чемпионата мира будет все это обслуживать. У нас же не может весь общественный транспорт стать бесплатным вообще. Поэтому нужно идентифицировать одних от других. То ли электронно, то ли какие-то другие технологии. Правила игры прорабатываются.

Министр также сообщил, что уже подписан контракт с Ростехом о создании IT-инфраструктуры к чемпионату на сумму 11 миллиардов рублей.

- Это меньше, чем было запрошено (14,7 миллиарда рублей. - Прим. "СЭ"), а подписали на 11. Эти средства придется изыскать. На 2016 год средства есть, в дальнейшем будем отрабатывать в рамках бюджетных процедур. Но за меньшие средства это просто невозможно реализовать, исходя из такого количества объектов и задач, которые определены в требованиях ФИФА, - подытожил министр.