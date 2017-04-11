Вячеслав Колосков: "Заявка США и Канады без Мексики была бы более реальной"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что считает фантазией совместную заявку на чемпионат мира-2026 США, Канады и Мексики. Руководитель считает, что из-за политики Штатов по отношению к Мексике такая заявка невозможна. Напомним, что турнир 26-го года впервые пройдет с участием 48 команд.

- С моей точки зрения такая тройная заявка – фантазия, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Понятно, что в США и Канаде язык, образ жизни примерно одинаковые. А Мексика – это, можно сказать, совсем другая галактика по всем показателям. Да, они относятся к одной конфедерации, но это не облегчит жизнь участникам финального турнира. Ведь существует граница. Более того, президент США "закручивает гайки" по отношению к Мексике, ужесточая контроль. Мексика возражает. А как будет развиваться ситуация далее – не знаю. В общем, от такой заявки не в восторге.

Я думаю, что Канада и США могли бы и вдвоем справиться. Причем такую совместную заявку я бы поддержал. Сейчас в США бум футбола, команда постоянно участвует в финальных турнирах, там огромное количество студенческих команд, великолепно развит женский футбол. В общем, там спорт развит. А в Канаде больше любят хоккей, но первый чемпионат мира U-17, который выиграла сборная СССР, состоялся именно в Канаде. Я помню это. Так что там тоже есть определенные традиции. И заявка США и Канады без Мексики была бы более реальной.