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Вячеслав Колосков: "Сдача стадиона в Санкт-Петербурге – рядовое событие"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге вызвало у жителей России больше негативных эмоций. Он отметил, что новость о сдаче объекта стало рядовым событием.

 
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– Сдача стадиона в Санкт-Петербурге – подарок на Новый год?

– Не сказал бы, что это событие – праздник для всей страны. Столько с этим стадионом намучились, столько осадка тяжелого на душе у людей, что новость об окончании строительства стало рядовым событием.

Если бы вокруг арены было меньше воровства и строители уложились в срок и смету, то можно было бы праздновать. Бокал за это точно поднимать не буду.

– Новая арена – лучшая в России?

– Судя по затратам, по тому, что прочитал о стадионе, он будет лучшим в мире. Есть чувство удовлетворенности от того, что объект наконец-то достроен. А гордость испытаем тогда, когда он примет спортивные события высокого уровня. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ещё и сдача осталась?!))

13:45

pussykitty

Колосков знатный тролль.

12:52

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