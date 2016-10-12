Вячеслав Колосков: "Рейтинг ФИФА вряд ли может сказаться на имидже сборной России"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что истинный уровень сборной России показывает не рейтинг ФИФА, а результаты выступлений на чемпионатах мира и Европы. Согласно обновленному рейтингу ФИФА, россияне займут место в шестом десятке. В предыдущей версии национальная команда занимала 38-ю позицию.

– Не надо обращать на это внимание, – цитирует ТАСС Колоскова. – Выиграем, условно, две игры, опять взлетим на 15 позиций. Не знаю, на кого эти рейтинги рассчитаны, но делать серьезных выводов из этого не стоит, тем более горевать по этому поводу. Да, сейчас мы проиграли Коста-Рике, потом выиграем у Катара, у Румынии и поднимемся. Не думаю, что это может сказаться на имидже сборной России.

Истинная сила национальной команды проявляется на крупных турнирах – мировом первенстве и чемпионате Европы. Попал туда – и ты уже в числе тридцати двух или шестнадцати лучших соответственно. Вышел из подгруппы – еще лучше. Вот это объективная спортивная оценка уровня подготовки команд, а на все остальное не стоит обращать внимания.