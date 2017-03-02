Вячеслав Колосков: "От английских болельщиков стоит ожидать идеального поведения на ЧМ-2018"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что России не стоит беспокоиться о возможности бойкота странами – участницами чемпионата мира–2018. Колосков также отметил, что беспорядков со стороны болельщиков быть не должно.

Ранее появилась информация о том, что Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента выпустил доклад, в котором рекомендовал властям Великобритании не рассматривать идею бойкота чемпионата мира-2018 в России. По мнению комитета, МИД Великобритании должен использовать первенство для налаживания отношений между Лондоном и Москвой.

– В последнее время англичане притихли по поводу чемпионата мира, – говорит Колосков. – Не думаю, что у них есть какие-то основания для того, чтобы снова поднимать эту тему. На данный момент все, что могло на это повлиять, уже прошло: и допинговые скандалы, и выборы. О бойкоте чемпионата мира–2018 не говорил никто и никогда кроме бывшего руководителя ВАДА. Ни одна из футбольных ассоциаций слово "бойкот" не упоминала. Думаю, эту тему нужно закрыть.

Проведению чемпионата мира в России ничего не угрожает. На днях состоялась очередная комиссия ФИФА, которая приняла стадион на Крестовском острове в Питере, потом посетила Сочи и Казань. Их все устроило. На мой взгляд, нужно сосредоточиться на подготовке к чемпионату, а не на теме бойкотов.

От английских болельщиков в России стоит ожидать идеального поведения. Думаю, что беспорядков, подобных тем, которые произошли на Euro-2016 во Франции, в России не повторится. (Любовь КОНЯЕВА)