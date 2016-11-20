18:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вячеслав Колосков: "Не стоит переживать, что у России отнимут чемпионат мира-2018"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что нет никаких оснований переживать по поводу того, что ВАДА может отнять у России право проведения чемпионата мира-2018. По его словам, все подозрения о неправомерности назначения России страной-хозяйкой турнира не нашли никаких подтверждениий.  

- Не стоит переживать, что отнимут чемпионат мира-2018, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Уже поезд давно ушел. Подчеркиваю, никогда не было никаких оснований для того, чтобы даже подозрения высказывать по поводу правомерности назначения России хозяйкой чемпионата мира по футболу. И все попытки англичан и иже с ними найти какие-то причины для того, чтобы можно было подвергнуть сомнению это решение, провалились, не нашли подтверждения.

Не то что мы можем спать спокойно. Спокойно спать нельзя, но не потому, что кто-то отнимет чемпионат мира, а потому, что надо готовиться как следует. Знаем, какие проблемы с некоторыми стадионами, инфраструктурой. В этом смысле надо напрягаться, а боязни потери чемпионата никакой нет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161120/1112508629.html

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