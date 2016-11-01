Все замечания от ФИФА по стадиону в Петербурге устранимы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что комиссия ФИФА в ходе инспекционного визита сделала замечания по выкатному полю, зоне доступа и тренировочным площадкам, однако все они не являются неустранимыми. Инспекционный визит представителей ФИФА на стадионе в Санкт-Петербурге состоялся в понедельник.

– Есть замечания, в том числе, и по выкатному полю, по зоне контроля доступа, по тренировочным площадкам, – приводит "Р-Спорт" слова Албина. – Но это рабочие замечания, неустранимых нет. Когда планируем их устранить? У нас все идет поэтапно. Строительные работы – декабрь текущего года, (потом) функциональное приспособление – 2-2,5 месяца в следующем году. Первый тестовый матч должен состояться в конце марта. К этому времени все недостатки будут устранены в полном объеме