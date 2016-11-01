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Все замечания от ФИФА по стадиону в Петербурге устранимы

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Сегодня. Санкт-Петербург. Первый матч на новой арене на Крестовском острове провели ее строители.Вы не верили, а это произошло. На "Крестовском" состоялся первый матч

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что комиссия ФИФА в ходе инспекционного визита сделала замечания по выкатному полю, зоне доступа и тренировочным площадкам, однако все они не являются неустранимыми. Инспекционный визит представителей ФИФА на стадионе в Санкт-Петербурге состоялся в понедельник.

– Есть замечания, в том числе, и по выкатному полю, по зоне контроля доступа, по тренировочным площадкам, – приводит "Р-Спорт" слова Албина. – Но это рабочие замечания, неустранимых нет. Когда планируем их устранить? У нас все идет поэтапно. Строительные работы – декабрь текущего года, (потом) функциональное приспособление – 2-2,5 месяца в следующем году. Первый тестовый матч должен состояться в конце марта. К этому времени все недостатки будут устранены в полном объеме

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161101/1111648522.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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механик39

Опять нужно 10 миллиардов .

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