Врио губернатора утверждает: стадион "Калининград" больше не проблемный объект

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что стадион чемпионата мира-2018 в Калининграде больше не является проблемным объектом, собщает kaliningrad-room.ru. Ранее сообщалось об отставании в строительстве арены.

- Теперь наш стадион не обсуждается как проблемный объект. Ни по срокам, ни по инфраструктуре, ни по вопросам грунтов, - подчеркнул Алиханов по итогам состоявщегося в Москве совещания по подготовке к ЧМ-2018.

Алиханов отдельно отметил, что теперь наша область на счету как регион, полностью выполняющий свои обязательства. Однако признал, что ряд проблем пока остаются не решенными. Это приведение в порядок площадок для тренировок футболистов, строительство гостиниц и ремонт дорог.

Стадион "Калининград" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.