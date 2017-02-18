09:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Врио губернатора утверждает: стадион "Калининград" больше не проблемный объект

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Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что стадион чемпионата мира-2018 в Калининграде больше не является проблемным объектом, собщает kaliningrad-room.ru. Ранее сообщалось об отставании в строительстве арены. 

- Теперь наш стадион не обсуждается как проблемный объект. Ни по срокам, ни по инфраструктуре, ни по вопросам грунтов, - подчеркнул Алиханов по итогам состоявщегося в Москве совещания по подготовке к ЧМ-2018.

Алиханов отдельно отметил, что теперь наша область на счету как регион, полностью выполняющий свои обязательства. Однако признал, что ряд проблем пока остаются не решенными. Это приведение в порядок площадок для тренировок футболистов, строительство гостиниц и ремонт дорог.

Стадион "Калининград" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://kaliningrad-room.ru/u-polyakov-rastet-zarplata-16037/

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Материалы REN-TV

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