12:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Врачам ЧМ-2018 в Екатеринбурге могут предоставить сегвеи и электромобили

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Врачей Екатеринбурга перед чемпионатом мира-2018 могут оснастить сегвеями и электромобилями, сообщает welcome2018.com. Действовать такие мобильные бригады будут на площадке фестиваля болельщиков. Данная идея возникла на заседании оргкомитета по подготовке и проведению турнира в уральской столице. Также принято решение организовать на площадке фестиваля болельщиков медпункт на базе специально укомплектованных автомобилей.Организацией, уполномоченной оказывать медицинскую помощь членам команд и официальным лицам, стала Свердловская областная клиническая больница номер 1. 

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/79159/

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