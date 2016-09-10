08:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Возле "Ростов Арены" могут поставить памятник Виктору Понедельнику

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Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что возле "Ростов Арены" может появиться памятник прославленному футболисту Виктору Понедельнику. Автор победного гола в финале Кубка Европы-1960 против Югославии (2:1) в бытность футболистом защищал цвета обоих известных клубов Ростова-на-Дону - СКА и "Ростсельмаша", в последнем он также работал главным тренером.

- У каждого стадиона, который будет принимать матчи чемпионата мира, будет установлена скульптурная композиция. На сегодняшний день мы обсуждаем, кто это будет, - цитирует welcome2018.com Гуськова. - Но самая яркая звезда, самый титулованный футболист – это Виктор Понедельник, и, скорее всего, именно его скульптура будет рядом со стадионом "Ростов Арена".

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/69375/

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