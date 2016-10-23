Возле Мамаева кургана появилась скульптура футбольного мяча

Топиарная фигура в виде футбольного мяча была установлена в Волгограде возле Мамаева кургана, сообщает volgograd-news.net. Он должен напоминать жителям и гостям города о чемпионате мира-2018, который стартует уже менее чем через два года. Сборку и установку объекта оплатили местные бизнесмены.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.