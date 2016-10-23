15:17 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Возле Мамаева кургана появилась скульптура футбольного мяча

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Топиарная фигура в виде футбольного мяча была установлена в Волгограде возле Мамаева кургана, сообщает  volgograd-news.net. Он должен напоминать жителям и гостям города о чемпионате мира-2018, который стартует уже менее чем через два года. Сборку и установку объекта оплатили местные бизнесмены. 

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://volgograd-news.net/sport/2016/10/23/101604.html

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