Вопрос хоккейной игры на "Крестовском" не поднимался

Вопрос проведения хоккейного матча на стадионе "Крестовский" не обсуждался оргкомитетом чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт". В четверг член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил, что на арене будет проведен хоккейный поединок уже в этом году.

- Впервые слышу об этом, - сказал глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Более того, были мнения от руководства города, что поле до чемпионата мира больше выкатываться не будет. Такие мнения звучали. Не знаю, может быть, можно провести этот матч, не выкатывая поля… Но это лучше спросить у "Зенита", они более информированы. "Зенит" - будущая эксплуатирующая организация стадиона, по этому поводу решение уже принято, поэтому они – основной носитель информации. Мы пока исходим из того, что поле больше выкатываться не будет.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Тестовые игры "Зенит" планирует провести в апреле-мае.