12:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Волонтеры ЧМ-2018 освобождены от налогов

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Госдума в третьем чтении приняла закон об освобождении от уплаты налога на доходы, которые получат волонтеры за участие в подготовке и проведении чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, информирует официальный сайт Государственной думы.

От налогообложения будут освобождены доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, а также выплаты, произведенные волонтерам по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении указанных договоров.

Необходимость внесения поправок связана с тем, что в действующей редакции Налогового кодекса упоминаются только волонтеры, исполняющие обязанности в соответствии с Законом о спорте. А в числе мероприятий, связанных с подготовкой чемпионата с участием волонтеров, будут также финальные жеребьевки, конференции ФИФА, семинары для арбитров, концерты, выставки и шоу.
 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Berwick

понеслась))

13:56

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