Волонтеры ЧМ-2018 освобождены от налогов

Госдума в третьем чтении приняла закон об освобождении от уплаты налога на доходы, которые получат волонтеры за участие в подготовке и проведении чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, информирует официальный сайт Государственной думы.

От налогообложения будут освобождены доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, а также выплаты, произведенные волонтерам по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении указанных договоров.



Необходимость внесения поправок связана с тем, что в действующей редакции Налогового кодекса упоминаются только волонтеры, исполняющие обязанности в соответствии с Законом о спорте. А в числе мероприятий, связанных с подготовкой чемпионата с участием волонтеров, будут также финальные жеребьевки, конференции ФИФА, семинары для арбитров, концерты, выставки и шоу.

