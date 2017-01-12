16:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Волонтерский центр Калининграда завершил прием заявок, всего подано более 4,5 тысячи

0
0
0

Волонтерский центр чемпионата мира-2018 в Калининграде завершил прием заявок на участие в программе, сообщает ТАСС. Всего их было подано более 4,5 тысячи. Располагается центр на базе Балтийского федерального университета. 

По словам руководителя центра Марии Саушкиной, более 20 процентов обращений поступило от граждан Прибалтики,Польши, Венгрии, Армении и Белоруссии. Средний возраст волонтеров - 18-25 лет, более 65 из них - девушки. 

Сейчас стартовал отбор участников: проводятся собеседования, анализируются способности и умения кандидатов, в том числе знание иностранных языков. Формирование команды завершится ориентировочно к маю этого года. В общей сложности центр подготовит 1,3 тысячи волонтеров. 

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3935892

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ